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Nieuwe woning gepland in Son en Breugel

Vandaag om 10:06

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Zandstraat. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De nieuwe woning zal worden gebouwd op een nog ongenummerd perceel aan de Zandstraat in Son en Breugel, aangeduid als Son en Breugel C 7575. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08483802743.

Dit is een melding van de gemeente en er zijn nog geen plannen ter inzage. Bezwaar maken kan pas na een beslissing van het college.

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