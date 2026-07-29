Straatfeest Kromme Slagen krijgt groen licht in Breda

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het Straatfeest aan de Kromme Slagen. Het evenement vindt plaats op 22 augustus 2026 en duurt van twaalf uur 's middags tot elf uur 's avonds.

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De vergunning voor het Straatfeest Kromme Slagen is recent goedgekeurd. Dit betekent dat bewoners en bezoekers op 22 augustus kunnen genieten van activiteiten op de Kromme Slagen in Breda. De festiviteiten beginnen om twaalf uur 's middags en eindigen om elf uur 's avonds.

Wie geïnteresseerd is in de details van de verleende vergunning, kan deze online bekijken via de website van de gemeente Breda. Het kenmerk van de vergunning is Z2026-004727.