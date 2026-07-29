Maatwerkvoorschriften voor H. Verberne Grondwerken in Breda

De gemeente Breda heeft besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen aan H. Verberne Grondwerken B.V. aan de Konijnenberg 68A. Dit besluit is op 27 juli 2026 verzonden en betreft het lozen van onttrokken grondwater.

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Het besluit is genomen op basis van de zorgplicht die vastgelegd is in het Omgevingsplan. De aanvraag voor deze maatwerkvoorschriften dateert van 8 juli 2026. Burgemeester en wethouders hebben ambtshalve besloten deze voorschriften op te leggen.

Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00019206. Belanghebbenden kunnen het besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het officiële publicatieblad op officielebekendmakingen.nl.