Aanvraag vergunning voor isolatie aan Fatimastraat in Breda

De gemeente Breda heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het na-isoleren van een woning aan de Fatimastraat. De aanvraag betreft het aanpassen van bouwwerken en technische bouwactiviteiten.

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De aanvraag is op 24 juli 2026 ingediend en de gemeente neemt doorgaans binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan echter eenmalig met zes weken worden verlengd, bijvoorbeeld als er aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de vergunning wordt verleend, volgt er een nieuw bericht van de gemeente Breda. Pas vanaf dat moment is het mogelijk om bezwaar te maken. Voor vragen over de aanvraag kun je terecht op de website van de gemeente Breda.