Nieuwbouwwoning aan Wendel 8 krijgt groen licht in Breda

De gemeente Breda heeft op 27 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een nieuwbouwwoning aan Wendel 8. De vergunning is bedoeld voor bouwwerkzaamheden.

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De verleende vergunning geeft toestemming voor het realiseren van een nieuwbouwwoning. De gemeente Breda publiceert dit om bewoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.

Inwoners van Breda die vinden dat de vergunning tegen hun belangen ingaat, hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Het kenmerk van deze aanvraag is Z2026-003924.