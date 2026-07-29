Gemeente Breda legt maatwerkvoorschriften op voor energieopslagsysteem

De gemeente Breda heeft besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen aan WDP Nederland voor de locatie Hazeldonk 6464. Dit betreft voorschriften voor externe veiligheid in verband met een energieopslagsysteem.

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Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Breda maatwerkvoorschriften opgelegd aan WDP Nederland. Het besluit betreft de externe veiligheid bij het plaatsen en in werking hebben van een energieopslagsysteem op de locatie Hazeldonk 6464 in Breda.

Deze maatwerkvoorschriften zijn opgesteld op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving. De aanvraag hiervoor werd op 17 december 2025 ingediend. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via officiële publicaties.