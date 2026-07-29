Beslistermijn reclameobject Haagweg Breda uitgesteld

De gemeente Breda heeft de beslissing over een reclameobject aan de Haagweg 389 uitgesteld. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op verzoek van de aanvrager met maximaal zes weken opgeschort.

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Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Breda besloten om de beslistermijn voor het plaatsen van een reclameobject aan de Haagweg 389 uit te stellen. De aanvrager heeft hierom verzocht, waardoor de gemeente meer tijd heeft om een beslissing te nemen. Deze vertraging kan maximaal zes weken duren.

De omgevingsvergunning betreft een aanvraag voor het bouwen van een bouwwerk, en is een noodzakelijke stap voor iedereen die iets wil bouwen, slopen of aanleggen in Breda. De gemeente publiceert dergelijke berichten om inwoners te informeren over wijzigingen in de procedure. Zodra de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht en kunnen betrokkenen eventueel bezwaar maken.