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Verbouwing woonhuis aangevraagd in Maarheeze
Vandaag om 10:07
In Maarheeze is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de verbouwing van een woonhuis aan De Vinnen 7. De gemeente Cranendonck heeft deze aanvraag op 24 juli ontvangen.
Het gaat om een aanvraag voor zowel bouwtechnische activiteiten als omgevingsplannen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 507461. Momenteel is het een kennisgeving van ontvangst, en kunnen de plannen nog niet formeel ingezien worden.
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