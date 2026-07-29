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Aanvraag nieuw dak en nokverhoging in Maarheeze ingediend

Vandaag om 10:07

In Maarheeze is een aanvraag ingediend voor een nieuw dak en een nokverhoging op Dahliastraat 2. De gemeente Cranendonck heeft deze aanvraag op 23 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een nieuw dak en het verhogen van de nok is geregistreerd onder nummer 507388. Het betreft een technische bouwactiviteit. Er kan op dit moment niet formeel gereageerd worden op de plannen, en deze liggen ook niet ter inzage.

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