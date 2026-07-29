Aanvraag omgevingsvergunning voor opslag in Budel ontvangen

De gemeente Cranendonck heeft op 24 juli een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor een opslaglocatie aan het Pelterpad 2 in Budel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel bekend als BOPA, op de locatie Pelterpad 2 in Budel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 507421. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag en de plannen kunnen niet formeel worden ingezien of becommentarieerd.