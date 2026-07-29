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Aanvraag omgevingsvergunning voor opslag in Budel ontvangen
Vandaag om 10:07
De gemeente Cranendonck heeft op 24 juli een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor een opslaglocatie aan het Pelterpad 2 in Budel.
Het gaat om een aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel bekend als BOPA, op de locatie Pelterpad 2 in Budel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 507421. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag en de plannen kunnen niet formeel worden ingezien of becommentarieerd.
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