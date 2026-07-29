Terrasvergunning Tapasrestaurant La Gitana in Eindhoven verleend

Tapasrestaurant La Gitana in Eindhoven heeft een terrasvergunning gekregen voor onbepaalde tijd. Dit is bekendgemaakt door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

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Het tapasrestaurant, gelegen aan de Kerkstraat 36, mag nu officieel gebruikmaken van de openbare ruimte voor hun terras. De vergunning is op 27 juli 2026 verleend, zonder einddatum.

Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing. Bezwaarprocedures kunnen worden gericht aan de burgemeester, afdeling Juridische Zaken in Eindhoven.