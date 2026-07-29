Beslistermijn verbouwing bedrijfspand Rosmalen verlengd

De gemeente heeft de beslissingstermijn voor de omgevingsvergunning voor de verbouwing van een bedrijfspand aan Vinkenveld 7A in Rosmalen verlengd. De nieuwe uiterste datum is 10 september 2026.

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De geplande verbouwing van het bedrijfspand aan Vinkenveld 7A in Rosmalen loopt vertraging op. De gemeente heeft de periode waarin een beslissing genomen wordt over de omgevingsvergunning met zes weken verlengd. Dit betekent dat de beslissing nu uiterlijk op 10 september 2026 genomen moet worden.

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