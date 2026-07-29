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Geitenhouderij in Heusden vraagt vergunning aan voor uitbreiding

Vandaag om 10:11

De geitenhouderij aan de Polderweg 53 in Heusden heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het bedrijf wil diersoorten en -aantallen wijzigen en een luchtwassysteem installeren.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 23 juli 2026 ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Asten. De aanvraag betreft een wijziging in de veehouderijactiviteiten, waaronder het aanpassen van het aantal dieren en het plaatsen van een nieuw luchtwassysteem.

De procedure wordt behandeld volgens de regels van de Omgevingswet. Na een besluit hierover is er mogelijkheid voor het indienen van bezwaren. Voor vragen of verdere correspondentie over deze aanvraag kan het zaaknummer Z-2026-012473 gebruikt worden.

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