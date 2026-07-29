Vergunning aangevraagd voor aanbouw in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor een aanbouw aan de Berndijksestraat 16 in Kaatsheuvel. De aanvraag hoort bij dossier 0809Z2517275 en is op 24 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

In Kaatsheuvel is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een aanbouw aan een woning op de Berndijksestraat. Deze aanvraag betreft dossiernummer 0809Z2517275 en is ontvangen op 24 juli 2026. De vergunningaanvraag is onderdeel van de omgevingsvergunningen die via de gebruikelijke procedure worden behandeld.