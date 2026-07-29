Container tijdelijk geplaatst op Vossenbergselaan in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is toestemming verleend voor het tijdelijk plaatsen van een container op de openbare weg voor Vossenbergselaan 37. De container mag er staan van 30 juli tot en met 12 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Loon op Zand heeft een ontheffing verleend op basis van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze ontheffing maakt het mogelijk om de container gedurende veertien dagen voor het adres Vossenbergselaan 37 te plaatsen.

Deze tijdelijke maatregel is goedgekeurd onder zaaknummer Z260001033. Het is bedoeld om ruimte te bieden voor activiteiten waarvoor de container noodzakelijk is.