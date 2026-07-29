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Vergunningaanvraag voorgevelwijziging Hoofdstraat Kaatsheuvel

Vandaag om 10:11

In Kaatsheuvel is een vergunningaanvraag ingediend voor het aanpassen van de voorgevel van een pand aan de Hoofdstraat. De aanvraag is op 23 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De eigenaar van het pand aan de Hoofdstraat 64 in Kaatsheuvel heeft een aanvraag ingediend om de voorgevel te mogen wijzigen. Deze wijziging betreft een aanpassing van een eerder verleende omgevingsvergunning met nummer 0809Z2302888. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 0809Z2612227.

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