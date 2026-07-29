Verbouwing van monumentaal woonhuis in Loon op Zand toegestaan

De gemeente heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een monumentaal woonhuis aan de Van Rijckevorselstraat 6 in Loon op Zand. De vergunning is op 27 juli 2026 verleend.

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Het betreft een omgevingsvergunning voor de verbouwing van een woonhuis dat is aangemerkt als gemeentelijk monument. Dit betekent dat er bijzondere regels gelden om de historische waarde van het pand te behouden.

De vergunning is verleend volgens de gebruikelijke procedure. Inwoners die het niet eens zijn met deze beslissing, hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaar in te dienen bij het college. Daarnaast kunnen ze de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening.