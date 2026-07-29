Toestemming voor vier woningen aan de Bergstraat in Loon op Zand

In Loon op Zand is toestemming verleend voor de bouw van vier geschakelde woningen aan de Bergstraat. Dit besluit wijkt af van het bestaande omgevingsplan.

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De gemeente heeft groen licht gegeven voor het bouwen van vier grondgebonden woningen op de percelen aan de Bergstraat, sectie E, nummers 5295 en 5353. Deze locatie ligt in Loon op Zand. Het besluit, dat op 27 juli 2026 is verstuurd, betreft een afwijking van het bestaande omgevingsplan.