Buurtfeest op Krammentrekker in Kaatsheuvel op komst

De bewoners van de Krammentrekker in Kaatsheuvel hebben een vergunning gekregen voor een buurtfeest. De vergunningaanvraag werd op 15 juli ontvangen en op 20 juli bevestigd.

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Op de Krammentrekker in Kaatsheuvel gaat binnenkort een buurtfeest plaatsvinden. De bewoners hebben de benodigde vergunning al binnen. Het feest is bedoeld om de gemeenschap dichter bij elkaar te brengen en de onderlinge banden te versterken.

De aanvraag voor het buurtfeest werd op 15 juli ingediend en op 20 juli bevestigd door de gemeente. Het zaaknummer van de aanvraag is Z260001013. Meer details over de datum en invulling van het feest zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt.