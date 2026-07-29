Kappen van 35 bomen in de Ringvaert, Loon op Zand goedgekeurd

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor het kappen van 35 bomen in de Ringvaert. De kapvergunning is verleend op 27 juli 2026.

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In de Ringvaert in Loon op Zand worden binnenkort 35 bomen gekapt. De gemeente heeft hiervoor op 27 juli 2026 een vergunning verleend. Na het kappen van de bomen is er een verplichting tot herplanting op dezelfde locatie.

De werkzaamheden vinden plaats op meerdere locaties binnen de Ringvaert. Deze maatregel is onderdeel van de reguliere procedures voor omgevingsvergunningen, waarbij de gemeente toeziet op een zorgvuldige herplanting en behoud van het groene karakter van de omgeving.