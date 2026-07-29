Bouwplaats tijdelijk toegestaan in Kaatsheuvel

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke bouwplaats in Kaatsheuvel. Deze komt van 17 augustus tot en met 20 november 2026 op de hoek van het Frederik Hendrikpark en de Berndijksestraat.

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De bouwplaats zal worden ingericht op de parkeervakken en het grasveld op de genoemde locatie. Deze tijdelijke maatregel is goedgekeurd onder een speciale ontheffing volgens artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Loon op Zand.

De bouwplaats is bedoeld voor een periode van drie maanden en heeft zaaknummer Z260001004. De toestemming is verleend door de gemeente, die hiermee ruimte biedt voor de geplande werkzaamheden.