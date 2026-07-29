Bomenkap in Loon op Zand goedgekeurd met herplanting

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor het kappen van negen bomen in de Bredevaert. Er is ook voorzien in herplanting op dezelfde locatie.

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De bomenkap vindt plaats aan de Verzoeklocatie 2026030300211 in de Bredevaert, Loon op Zand. De vergunning hiervoor is op 27 juli 2026 verleend. Het plan omvat niet alleen het kappen van de bomen, maar ook de herplanting op dezelfde locatie, wat bijdraagt aan het behoud van groen in het gebied.