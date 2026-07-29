Bouwplannen voor woonhuis en bijgebouw in Boxtel aangevraagd

In Boxtel is een aanvraag ingediend voor een vergunning om een woonhuis met bijgebouw te bouwen aan de St.Lambertusweg. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en het maken of veranderen van een uitweg. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026072401325.

Op dit moment kunnen er nog geen bezwaren worden ingediend. Zodra de omgevingsvergunning is verleend, is er wel de mogelijkheid om bezwaar te maken.