Boxtel trekt maatwerkvoorschriften Ladonkseweg en Mijlstraat in

De gemeente Boxtel heeft de maatwerkvoorschriften voor de locaties Ladonkseweg 1 en 1a en Mijlstraat 13 ingetrokken. Dit besluit is op 27 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De maatwerkvoorschriften die eerder golden voor de locaties aan de Ladonkseweg en Mijlstraat in Boxtel zijn door burgemeester en wethouders ingetrokken. Het betreft verschillende besluiten die nu niet meer van kracht zijn.

Wie vragen heeft over deze intrekking kan de stukken tot en met 7 september 2026 inzien. Vragen over het besluit kunnen via e-mail worden gesteld aan de Omgevingsdienst Brabant Noord. Vermeld hierbij het zaaknummer Z/507314.