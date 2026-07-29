Vergunning aangevraagd voor geluidswal in Boxtel

In Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een geluidswal bij Molenwijk 3b. Deze aanvraag is op 25 juli 2026 geregistreerd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. De aanvraag is ingediend onder registratienummer 2026072500038. De geluidswal moet bijdragen aan een betere geluidsbescherming voor de omgeving.

Wie de aanvraagstukken wil inzien, kan een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Bezwaar maken is nog niet mogelijk, dat kan pas nadat de vergunning is verleend.