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Vergunning voor bouw en kap beukenboom in Boxtel verleend

Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:21

Op 27 juli 2026 is de vergunning verleend voor bouwwerkzaamheden en het kappen van een beukenboom op Nimrodlaan 2 in Boxtel. Deze vergunning betreft het oprichten van twee bijbehorende werken op het erf van de woning.

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De aanvraag voor deze werkzaamheden in Boxtel is behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Het besluit is voorbereid door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Geïnteresseerden kunnen de documenten inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen. Bezwaar maken kan binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager.

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