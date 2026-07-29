Kabelaanleg in Liempde aangevraagd

Voor de Roderweg, Oude Postbaan en Koestraat in Liempde is een vergunning aangevraagd voor het leggen van kabels en behuizing. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan het omgevingsplan. Het gaat om het plaatsen van kabels en behuizing in de straten Roderweg, Oude Postbaan en Koestraat in Liempde.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Pas na het verlenen van de vergunning kan er een bezwaarschrift worden ingediend.