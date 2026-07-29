Helmond neemt herstelbesluit voor opslag tetrahydrothiofeen

De gemeente Helmond heeft een herstelbesluit genomen voor een omgevingsvergunning aan Medevoort 21. Het betreft de opslag van tetrahydrothiofeen, een geurstof, in een bestaande opslagtank. Het besluit is op 29 juli 2026 genomen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft besloten over een vergunning voor de opslag van tetrahydrothiofeen. Deze stof, die valt onder ADR-klasse 3, wordt opgeslagen in een bestaande bovengrondse tank op Medevoort 21. Het herstelbesluit kun je bekijken op de officiële bekendmakingenwebsite.