Omgevingsvergunning voor tijdelijke woonunit in Berghem aangevraagd

Burgemeester en wethouders van Berghem hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Vossehol 18.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 24 juli 2026 ingediend. Het is nog onduidelijk of deze vergunning zal worden goedgekeurd. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.

Voor wie de stukken wil inzien, is het mogelijk om op afspraak de documenten te bekijken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Deze afspraken kunnen gemaakt worden voor werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.