Graven in bodem Raamsdonksveer zonder bezwaar mogelijk

Op 27 juli 2026 is een melding afgehandeld voor het graven in de bodem bij de Oude Haven in Raamsdonksveer. Er zijn geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep.

Gevonden voor jou

In Raamsdonksveer gaat men aan de slag met het graven in de bodem op een locatie waar de kwaliteit van de bodem boven de interventiewaarde ligt. Het betreft een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter. Deze werkzaamheden zijn gemeld onder zaaknummer Z2026-00019734.

De melding is afgehandeld en ter inzage leggen is niet van toepassing. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding.