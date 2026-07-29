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Graven in bodem Raamsdonksveer zonder bezwaar mogelijk
Vandaag om 10:12 • Aangepast vandaag om 10:24
Op 27 juli 2026 is een melding afgehandeld voor het graven in de bodem bij de Oude Haven in Raamsdonksveer. Er zijn geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep.
In Raamsdonksveer gaat men aan de slag met het graven in de bodem op een locatie waar de kwaliteit van de bodem boven de interventiewaarde ligt. Het betreft een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter. Deze werkzaamheden zijn gemeld onder zaaknummer Z2026-00019734.
De melding is afgehandeld en ter inzage leggen is niet van toepassing. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding.
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