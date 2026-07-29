Advertentie
Verlenging procedure voor tuinhuis in Geertruidenberg
Vandaag om 10:12 • Aangepast vandaag om 10:24
De gemeente Geertruidenberg heeft de procedure voor de bouw van een tuinhuis en poort verlengd. Het gaat om perceel GTD01 A 4298 bij Peuzelaar 2a.
Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten om de procedure voor de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000506 te verlengen. Deze aanvraag betreft de bouw van een tuinhuis en het plaatsen van een poort. De verlenging van de procedure duurt zes weken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie