Geertruidenberg verleent omgevingsvergunning aan Sibelco Nederland

Sibelco Nederland N.V. heeft een omgevingsvergunning ontvangen voor een milieubelastende activiteit aan de Centraleweg in Geertruidenberg. De gemeente heeft het besluit op 27 juli 2026 genomen, na een aanvraag die op 31 mei 2023 werd ingediend.

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Sibelco Nederland N.V. heeft een revisievergunning gekregen voor een milieubelastende activiteit op hun locatie aan de Centraleweg 52 in Geertruidenberg. De aanvraag voor deze vergunning werd al in mei 2023 gedaan, en de gemeente heeft op 27 juli 2026 het besluit genomen om de vergunning te verlenen.

Geïnteresseerden kunnen de documenten inzien van 30 juli 2026 tot en met 10 augustus 2026. De stukken zijn beschikbaar bij de gemeente, en ook online via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Er kan tot 10 augustus 2026 beroep worden aangetekend tegen de vergunning bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.