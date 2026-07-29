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Procedure verlengd voor verbouwing aan Brejaartstraat Raamsdonksveer
Vandaag om 10:12 • Aangepast vandaag om 10:24
De gemeente heeft de procedure voor een verbouwingsaanvraag aan de Brejaartstraat 1 in Raamsdonksveer verlengd. Het besluit is genomen op 27 juli 2026 en de verlenging bedraagt zes weken.
De aanvraag met zaaknummer Z2026-00000507 betreft het plaatsen van een aanbouw, een dakkapel aan de voorzijde, en het vervangen van de garagedeur en het kozijn van de woonkamer. De locatie van de verbouwing is Brejaartstraat 1, 4941GR Raamsdonksveer.
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