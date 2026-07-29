Geertruidenberg pakt alcohol- en drugsgebruik jongeren aan

De gemeente Geertruidenberg heeft een nieuw preventie- en handhavingsplan opgesteld om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen aan te pakken. Dit plan, dat loopt van 2025 tot 2028, is gericht op het terugdringen van middelengebruik door middel van educatie, regelgeving en handhaving.

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Het plan omvat een integrale aanpak waarbij de gemeente samenwerkt met partners zoals GGD, scholen, jongerenwerk en politie. Het doel is om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol en drugs. Er wordt ingezet op bewustwording, vroegsignalering en het betrekken van de gemeenschap.

Naast het beperken van alcoholgebruik onder jongeren, richt het plan zich ook op het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverstrekkers. De gemeente wil ouders betrekken als bondgenoten in de preventie van middelengebruik. Door middel van ouderavonden en campagnes worden zij geïnformeerd over hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen en grenzen kunnen stellen.