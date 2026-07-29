Loon op Zand meest EV-vriendelijke gemeente van Nederland

Loon op Zand heeft de hoogste score voor EV-vriendelijkheid in Nederland.

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Loon op Zand is uitgeroepen tot de meest EV-vriendelijke gemeente van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van ParkBee, dat gegevens van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en het CBS heeft geanalyseerd. De gemeente scoort het hoogst op de landelijke ranglijst met 16,7 publieke laadpunten per 1.000 inwoners.

De indrukwekkende score betekent dat Loon op Zand vooroploopt op het gebied van openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Andere gemeenten blijven achter bij het aantal laadpunten per inwoner, waardoor Loon op Zand een voorbeeldfunctie vervult in duurzame mobiliteit.

Andere gemeenten in de top

Na Loon op Zand volgen Sluis met 15,4 laadpunten, Leiderdorp met 14,4, Culemborg met 14,2 en Katwijk met 13,5 per 1.000 inwoners. Deze gemeenten vullen de top vijf van Nederland aan als het gaat om publieke laadpunten voor elektrische voertuigen.

De koppositie van Loon op Zand benadrukt de toewijding van de gemeente aan het faciliteren van elektrisch rijden. Dankzij een uitgebreid netwerk van laadpunten wordt duurzaam vervoer steeds toegankelijker voor zowel inwoners als bezoekers.