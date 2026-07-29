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Varkenshouderij in Wintelre vraagt vergunning aan voor luchtwasser

Vandaag om 10:14 • Aangepast vandaag om 10:25

De gemeente Eersel heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een varkenshouderij aan de Mostheuvel 28 in Wintelre. Het bedrijf wil een luchtwasser plaatsen en heeft de aanvraag op 22 juli 2026 ingediend.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning valt onder de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Omgevingswet. Deze procedure is nodig omdat het om een bouwactiviteit in een veehouderij gaat. De luchtwasser die het bedrijf wil plaatsen, is bedoeld om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

Het college van burgemeester en wethouders zal een ontwerpbesluit nemen, waarna belanghebbenden hun mening kunnen geven. De aanvraag heeft het zaaknummer Z-2026-012481 gekregen. Dit nummer moet vermeld worden in alle correspondentie over de aanvraag.

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