Kees is intensief aan het sporten voor bioscoopfilm De Bevers

Kees Stevens, de man van zanger John de Bever, is flink aan het sporten als voorbereiding op de opnames van de bioscoopfilm De Bevers: Alles voor de Fans!' Voor een aantal scènes waarin hij bij een zwembad te zien is wil Kees 'de beste versie' van zichzelf zijn.

Kees besloot na het lezen van het script de film als motivatie te gebruiken om intensief te gaan trainen. "Ik dacht: ik heb nu een stok achter de deur om drieënhalve maand te gaan trainen", vertelt hij dinsdag in Shownieuws .

"Ik wil het gewoon een keertje doen en de beste versie van mezelf zijn." Volgens de zanger zijn de trainingen zwaar. "De eerste week had ik afkickverschijnselen. Ik droomde over eten en over een wijntje", zegt hij.

De opnames van de film vinden grotendeels plaats op het eiland Malta. De cast is inmiddels rond. De film moet volgend voorjaar in de bioscoop verschijnen.