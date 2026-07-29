Gevelwijziging en splitsing pand in Rijsbergen aangevraagd

De gemeente Zundert heeft op 24 juli een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de gevel en het splitsen van een pand in drie units in Rijsbergen. Het betreft locatie RBG01 B 4829.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600899. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Deze aanvraag is openbaar gemaakt om inwoners te informeren over de ontwikkelingen in hun omgeving.

Hoewel er nog geen bezwaar of beroep kan worden ingediend tegen de aanvraag zelf, is het wel mogelijk om de aanvraag in te zien. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met het team vergunningen van de gemeente Zundert.