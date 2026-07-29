Verbouwplannen voor woning aan Achtmaalseweg in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen en verduurzamen van een woning aan de Achtmaalseweg in Achtmaal. Ook worden een carport en bijgebouw gepland.

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Op 24 juli 2026 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de werkzaamheden aan de woning op Achtmaalseweg 193 e in Achtmaal. De aanvraag omvat zowel bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten.

Het doel is om de woning te verbouwen en te verduurzamen, en daarnaast een carport en bijgebouw te realiseren. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dit is pas mogelijk na een beslissing op de vergunningsaanvraag.