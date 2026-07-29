Nieuw bedrijfspand gepland aan de Ambachten in Zundert

Op 24 juli heeft de gemeente Zundert een aanvraag ontvangen voor een nieuw bedrijfspand aan de Ambachten 1. De vergunning betreft bouw, afwijking van regels en veranderingen aan de uitweg.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600900. Het nieuwe pand komt te staan aan de Ambachten 1 in Zundert. De vergunningaanvraag omvat verschillende activiteiten, waaronder bouwactiviteiten en het aanpassen van bestaande regels in het omgevingsplan.

Bovendien beoogt de aanvraag wijzigingen aan de uitweg, wat betekent dat de manier waarop de in- en uitritten worden gebruikt, kan veranderen. De gemeente informeert hiermee inwoners over de ontwikkelingen in hun omgeving. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de vergunning.