Dahlia Wandeltocht in Klein Zundert krijgt vergunning

De Dahlia Wandeltocht in Klein Zundert heeft een meerjarige evenementenvergunning gekregen. De burgemeester van Zundert heeft op 27 augustus 2026 de vergunning verleend voor het evenement dat gepland staat op 23 augustus 2026.

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De locatie van de wandeltocht is aan de Pastoor van Vessemstraat 48 in Klein Zundert. Mocht er een verkeersmaatregel van toepassing zijn, dan is deze te vinden op de website van de gemeente Zundert.

Eventuele bezwaren tegen het besluit kunnen binnen zes weken na 28 juli 2026 worden ingediend bij de gemeente. De vergunning blijft van kracht zolang er geen beslissing is genomen over een eventueel bezwaar. Meer details over de procedure zijn beschikbaar via de officiële kanalen van de gemeente Zundert.