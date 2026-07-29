Tijdelijke woonunit Rijsbergen aangevraagd voor woningbouw

In Rijsbergen is een aanvraag gedaan voor een tijdelijke woonunit op locatie RBG01. Dit is nodig voor de bouw van een nieuwe woning. De aanvraag is op 23 juli 2026 ontvangen door de gemeente Zundert.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning omvat zowel een bouwactiviteit als een verzoek om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600898.

Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dat kan pas nadat de gemeente Zundert een beslissing heeft genomen over de omgevingsvergunning. Voor wie geïnteresseerd is in de details, is het mogelijk om de aanvraag in te zien door een afspraak te maken met het team vergunningen van de gemeente.