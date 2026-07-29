Verbouwing woning en kantoor Eldertstraat Klein Zundert goedgekeurd

De gemeente Zundert heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van een woning en kantoor aan de Eldertstraat 20 in Klein Zundert. De vergunning is op 27 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft zowel bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Zundert.

Mocht je vragen hebben of het besluit willen inzien, dan kun je contact opnemen met de gemeente Zundert via e-mail of telefoon. Let op: de mogelijkheid om bezwaar te maken is beschikbaar voor belanghebbenden en kan binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit worden ingediend.