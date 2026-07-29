Toepassing van grond gemeld bij Wandelboslaan in Tilburg

Op 27 juli is de toepassing van grond of baggerspecie gemeld aan de Wandelboslaan 1 in Tilburg. Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Tilburg is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerslib aan de Wandelboslaan 1. Dit moet worden gemeld omdat het invloed kan hebben op de bodem en het milieu.

De melding is op 27 juli afgehandeld en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of in beroep te gaan. Het zaaknummer voor deze melding is Z2026-00019753.