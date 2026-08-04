Tegenstanders na zitting over Wijkevoort: 'Strijd is nog lang niet voorbij'

Het was een verhitte dag bij de Raad van State in Den Haag, waar tien partijen dinsdag een ultieme poging deden om de komst van bedrijventerrein Wijkevoort in het Tilburgse buitengebied tegen te houden. Wat de uitspraak ook wordt, tegenstander Marjolein de Graaff en haar man Stan Maessen blijven strijdbaar. "Ze moeten nog natuurvergunningen aanvragen. Samen met de BMF kunnen we die aanvechten en de plannen nog jaren vertragen."

Vijf jaar hebben ze op deze zitting bij de Raad van State gewacht om korte metten te maken met de plannen van de gemeente Tilburg. Een bus met dertig tegenstanders uit het gebied en de nabijgelegen wijk Reeshof reisde ervoor af naar Den Haag. De tegenstanders zijn bang dat Wijkevoort een grootschalig logistiek terrein wordt: grote distributiecentra die zorgen voor een continue stroom vrachtwagens door het groene gebied en schade aan de natuur. De gemeente noemt het anders: een groene, hoogwaardige omgeving voor kennisintensieve bedrijven in de maakeconomie en voor slimme en schone logistiek. Moeilijke woorden

Marjolein de Graaff vertelt aan het begin van de zitting hoe lastig het is om juridisch je recht te halen. "Als burger kun je wel bezwaar indienen", vertelt ze. Maar dat blijkt nog niet mee te vallen. "Alleen al de terminologie is overweldigend." Daarna somt ze op: "Relativiteitsvereiste, passende beoordeling, additionaliteit, zienswijze, vergewisplicht. Voor ons was het abracadabra. Maar na al die jaren strijd voeren, leer je een hoop bij."

Wijkevoort In 2021 gaf de gemeenteraad groen licht voor de komst van bedrijventerrein Wijkevoort, dat op de grens van Tilburg en Gilze uiteindelijk zo'n 80 hectare groot moet worden. Omwonenden kwamen meteen in actie en ook de Brabantse Milieu Federatie (BMF) diende bezwaar in. Het plan was toen niet nieuw. Al in 1998 stelde de gemeente de nota Ruimte voor bedrijven vast, waarin voor het eerst werd gesproken over de mogelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein in dit gebied. Door de economische crisis belandde het project in 2009 op de lange baan, maar toen de vraag naar bedrijventerreinen jaren later weer aantrok, kwam Wijkevoort opnieuw in beeld.

Tijdens de rechtszaak volgt een urenlange ondervraging over achttien onderwerpen door twee rechters van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. "Wat bedoelt de gemeente in het bestemmingsplan met werklandschap Wijkevoort? Wat is het verschil tussen een uitgifteteam en een kwaliteitsteam? Waar staat in het bestemmingsplan hoe groot de behoefte is aan logistiek?" vraagt een van de rechters aan de advocaat van de gemeente.

Protestborden in het gebied tegen de plannen (foto: Agnes van der Straaten).

Na afloop van de zitting reageert Marjolein de Graaff vooral gelaten. "Ik weet eigenlijk niet hoe het gegaan is. Ik kan er geen peil op trekken. Vanochtend was de rechter heel kritisch, maar na de lunch was er minder vuurwerk. Misschien betekent dat dat ze niet zoveel vragen meer hebben, ik weet het niet." Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieu Federatie (BMF), is blij dat de zaak na vierenhalf jaar wachten eindelijk op zitting is behandeld. "De rechters hebben goed naar ons geluisterd. Het viel me op dat de meeste vragen voor de gemeente waren. Die had duidelijk meer uit te leggen dan wij."

Marjolein protesteert tegen bedrijventerrein Wijkevoort.