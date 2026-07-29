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Ongeluk op A4 bij Bergen op Zoom, flinke vertraging richting België

Vandaag om 11:42 • Aangepast vandaag om 11:58
Ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom (foto: Rijkswaterstaat).
Ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom (foto: Rijkswaterstaat).

Een ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom-Zuid zorgt woensdag voor flinke verkeershinder. Richting de Belgische grens lopen weggebruikers ongeveer een half uur vertraging op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door het ongeluk rijdt het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De weg moet eerst worden opgeruimd voordat er weer overheen gereden kan worden. Daarvoor komt een speciale schoonmaakwagen ter plaatse.

Daarna kunnen de betrokken auto's worden geborgen en kan de weg weer worden vrijgegeven.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. 

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