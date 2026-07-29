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Ongeluk op A4 bij Bergen op Zoom, flinke vertraging richting België
Vandaag om 11:42 • Aangepast vandaag om 11:58
Een ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom-Zuid zorgt woensdag voor flinke verkeershinder. Richting de Belgische grens lopen weggebruikers ongeveer een half uur vertraging op.
Door het ongeluk rijdt het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De weg moet eerst worden opgeruimd voordat er weer overheen gereden kan worden. Daarvoor komt een speciale schoonmaakwagen ter plaatse.
Daarna kunnen de betrokken auto's worden geborgen en kan de weg weer worden vrijgegeven.
Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.
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