Woning in Hooge Mierde gesloten na vondst drugs en wapens

De burgemeester van Hooge Mierde heeft een woning aan de Zilverslag gesloten voor een maand. Op 21 juli werden daar drugs en een onderdeel van een vuurwapen gevonden.

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In de woning aan de Zilverslag in Hooge Mierde zijn verschillende goederen aangetroffen. Het gaat om verdovende middelen en de slede van een vuurwapen. Als gevolg hiervan heeft de burgemeester besloten de woning voor een maand te sluiten.

De gemeente werkt nauw samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst om criminaliteit aan te pakken. Dit sluit aan bij de bredere inspanningen om de veiligheid en leefbaarheid in de regio te waarborgen.

Belang van meldingen

De gemeente roept bewoners op alert te zijn op verdachte activiteiten, zoals veel bezoek op ongebruikelijke tijden of afgeplakte ramen. Verdachte situaties kunnen anoniem worden gemeld, onder andere via het telefoonnummer van de politie.

Door alert te zijn en verdachte signalen te melden, kunnen bewoners bijdragen aan het veiliger maken van hun omgeving. Elke melding kan helpen bij het bestrijden van criminaliteit in de gemeente.