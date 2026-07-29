Reusel-De Mierden opent aanvraag voor voorrang op stroomnet bij woningbouw

In Reusel-De Mierden kunnen vanaf vandaag woningbouwprojecten voorrang krijgen op het elektriciteitsnet. Gemeente en netbeheerder werken samen om projecten met prioriteit te ondersteunen.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft beleidsregels vastgesteld waarmee woningbouwprojecten voorrang kunnen krijgen op het overbelaste elektriciteitsnet. Door de drukte op het net is er niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar. Dit kan problemen opleveren voor nieuwe bouwprojecten. Gemeenten kunnen nu echter projecten voordragen voor prioriteit bij de netbeheerder.

Projectontwikkelaars en particulieren die zelf een woningbouwproject realiseren in Reusel-De Mierden kunnen tot en met woensdag 2 september 2026 een aanvraag indienen. De gemeente beoordeelt de aanvragen op basis van criteria zoals de geplande start van de bouw, projectrijpheid en maatschappelijk belang. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meegenomen in de eerste landelijke prioriteringsronde.

Beoordeling en rangschikking

Na de sluiting van de indieningstermijn beoordeelt de gemeente alle volledige aanvragen. Deze worden gerangschikt op basis van vastgestelde beleidsregels. Projecten die hoog op de lijst staan, worden voorgedragen aan de netbeheerder. Het is echter aan de netbeheerder om de uiteindelijke beslissing te nemen over de toewijzing van transportcapaciteit.

Een aanvraag bij de gemeente betekent dus niet automatisch dat een project ook daadwerkelijk transportcapaciteit krijgt. Meer informatie over de beleidsregels, het aanvraagformulier en benodigde bewijsstukken is te vinden op de website van de gemeente Reusel-De Mierden.