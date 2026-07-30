Benjamin (12) spaart spullen uit de Tweede Wereldoorlog: ‘Wil eigen museum’

“Kijk, dit is een echte Duitse helm uit 1940”, vertelt Benjamin Barendregt trots aan een van de bezoekers van zijn eigen tentoonstelling. De 12-jarige Oisterwijker is al jaren gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog en hij heeft een flinke verzameling originele spullen. Deze week krijgt hij de kans zijn collectie te laten zien tijdens zijn eigen pop-up tentoonstelling in theater Tiliander in Oisterwijk.

Vroeger woonde Benjamin met zijn gezin een tijd in Denemarken. “Toen gingen we een keer naar een verdedigingslinie aan zee. Daar stonden enorme kanonnen om de grens te bewaken. Ik denk dat daar mijn interesse is begonnen”, vertelt de verzamelaar. Inmiddels heeft hij al best wat indrukwekkende voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog bij elkaar verzameld. “Dat vind ik er leuk aan, dat niet iedereen het heeft. Ook vind ik de verhalen van de soldaten aan het front interessant.”

“Ik heb helmen, uniformen, hulzen en foto’s.”

Als hij tussen zijn spullen loopt, begint hij enthousiast te vertellen. “Ik heb helmen, uniformen, hulzen en foto’s”, vertelt hij, terwijl hij het een na het ander laat zien. “Vooral de helmen en uniformen vind ik gaaf, want die droegen ze toen echt aan het front.”

Je kunt zulke spullen niet zomaar overal kopen. “We gaan vaak naar beurzen en markten. Door deze tentoonstelling heb ik zelfs wat dingen gekregen van andere enthousiaste verzamelaars”, vertelt Benjamin met een grote glimlach op zijn gezicht.

“Dit is het uniform van een legerdokter.”

Over zijn favorieten hoeft hij niet lang na te denken. Hij loopt meteen naar een mannequin met een Amerikaans uniform en begint te vertellen: “Dit is het uniform van een legerdokter. Hij is helemaal origineel, behalve de helm en een bandje om de arm. Maar de jas en broek, de waterfles, het mes en het medicijnkastje zijn allemaal echt.” Op de tafel verderop ligt een groot stuk munitie, waar Benjamin precies van weet waar het vandaan komt. “Dit is van de munitietreinontploffing”, zegt hij, terwijl hij als een ervaren geschiedenisleraar begint te vertellen.

Het originele uniform van een Amerikaanse legerdokter (foto: Pieter Soethout)

“Toen de geallieerden dicht bij Nederland kwamen, brachten de Duitsers alle munitie terug naar Duitsland. Dan konden ze het daar nog gebruiken. Zo’n trein vertrok uit Oisterwijk en die is toen geraakt door de raket van een geallieerd vliegtuig. Toen lag hier overal munitie.” Een van die ontplofte granaten ligt nu, ruim tachtig jaar later, in de collectie van Benjamin.

“Maar die is heel veel geld waard, misschien wel duizend euro.”

Met verzamelen is de 12-jarige liefhebber nog lang niet klaar. Over een volgend pronkstuk hoeft hij dan ook niet lang na te denken. “Een mooie, niet geroeste Duitse helm”, zegt hij stellig. “Maar die is heel veel geld waard, misschien wel duizend euro. Die kan ik voorlopig nog niet kopen.” Tijdens de tentoonstelling komen er regelmatig mensen binnenwandelen. Benjamin weet van iedere helm, kogel of vlag waar hij vandaan komt. Erover vertellen vindt hij leuk, maar stiekem droomt hij al groter. “Later als ik ouder ben, wil ik werken in mijn eigen museum. Dan kan ik daar permanent mijn spullen tentoonstellen.”