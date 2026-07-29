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Maker van iconische PSV-standbeelden Jean Bremers (90) overleden

Vandaag om 15:29
PSV-standbeeld van Willy van der Kuijlen, met beeldhouwer Jean Bremers (Foto standbeeld: ANP, foto Jean Bremers: Massa is Kassa / Talpa).
PSV-standbeeld van Willy van der Kuijlen, met beeldhouwer Jean Bremers (Foto standbeeld: ANP, foto Jean Bremers: Massa is Kassa / Talpa).

Beeldhouwer Jean Bremers uit Helvoirt is in de nacht van maandag op dinsdag overleden. Dat bevestigt zijn zoon aan Omroep Brabant. Bremers werd 90 jaar. Sinds 1978 vormde hij samen met zijn vrouw Marianne het kunstenaarsduo JeanMarianne Bremers. Tot hun bekendste werken behoren de standbeelden van PSV-iconen Coen Dillen en Willy van der Kuijlen bij het Philips Stadion, evenals een beeld van paus Johannes Paulus II in de Sint-Jan in Den Bosch.

Profielfoto van Silke Bertens
Geschreven door
Silke Bertens

Het PSV-standbeeld van Van der Kuijlen kreeg in 2021 een extra betekenis toen de Eredivisie de Willy van der Kuijlen-Trofee introduceerde voor de topscorer van het seizoen. Die prijs is een replica van het standbeeld van Bremers bij het Philips Stadion.

Na het overlijden van zijn vrouw Marianne in 2020 zette Bremers zijn werk als beeldhouwer zelfstandig voort. Zo maakte hij onder meer een levensgroot standbeeld van Peter Gillis, dat te zien was in het televisieprogramma Familie Gillis: Massa is Kassa.

Met zijn werk laat Bremers een blijvende erfenis achter. De familie wil in alle rust afscheid nemen en maakt daarom niet bekend waar en wanneer de uitvaart plaatsvindt.

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